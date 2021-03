La Rams veut rebondir loin du Luxembourg

C'est un véritable séisme qui a ébranlé vendredi la scène e-sportive luxembourgeoise. La Rams, une des deux équipes d'e-sport professionnel que compte le Grand-Duché, a annoncé qu'elle avait décidé de «cesser toute activité liée à l'e-sport et à la création de contenu». Une annonce surprenante sachant que la structure s'était fait un nom au niveau européen en enchaînant les bons résultats sur des jeux comme «Fortnite» ou «Call of Duty». «Nous avons choisi de quitter le Luxembourg pour débuter un nouveau projet dans un pays où l'e-sport est plus développé», glisse un des membres du staff, précisant qu'il ne s'agit pas d'une destination francophone.

Les jeunes Luxembourgeois, qui ont fondé l'été dernier la Rams, ont jugé que le Grand-Duché, où l'e-sport commence tout juste à bourgeonner, n'était pas l'endroit idoine pour continuer à grandir. «Ce n'est pas viable de se développer au Luxembourg, argumente l'un d'eux. On a eu plusieurs discussions avec le gouvernement, qui nous a toujours remballés en ne donnant pas la même considération à une start-up tournée vers l'e-sport qu'à une autre œuvrant dans un autre domaine. Les entreprises luxembourgeoises étaient également très frileuses. En France, une équipe comme Vitality touche plus d'un million d'euros par mois de sponsoring, alors qu'on nous proposait de payer notre connexion Internet et de nous offrir des tee-shirts».

Après avoir été prévenus en amont de cette décision, les 25 joueurs et créateurs de contenu que comptait la Rams ont été libérés de leurs contrats. De plus grande ampleur, le nouveau projet ne devrait pas voir le jour avant plusieurs mois et pourrait intégrer d'autres acteurs. Mais la nouvelle structure ne s'appellera plus la Rams.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)