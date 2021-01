La Rams déboule sur «Rainbow Six Siege»

En cette matinée de janvier, il y a du monde au quartier général de la Rams. La structure luxembourgeoise accueille pendant quelques jours ses cinq nouveaux joueurs pros français qui la représenteront sur le jeu de tir et de stratégie «Rainbow Six Siege».

Au menu: tournage d'un clip de présentation et sessions d'entraînement. «Le matin, chacun fait ce qu'il veut, on se détend, on joue à d'autres jeux, on regarde des streams... L'après-midi, on s'entraîne entre 16 et 19h et on reprend de 20h30 à minuit», détaille le capitaine Julian «Enemy» Blin. Un entraînement intense pour une équipe ambitieuse. Deuxième de la French League l'an passé avec la formation Penta, «Enemy», «Revan» et «Kaktus» ont été rejoints par deux pépites: «Meloo», 20 ans, et «Eiz», 18 ans, pour franchir un nouveau palier.

«L'an dernier, on était à un match de nous qualifier en Pro League (la compétition la plus importante en Europe), on espère y parvenir cette année», explique «Enemy», qui était agent immobilier en Normandie avant de devenir pro. C'est lui qui a contacté la Rams, après avoir eu «une petite étincelle» qui s'est vite transformée en coup de foudre mutuel. «On voulait se développer sur un jeu tier 1 (une catégorie qui regroupe les quatre ou cinq jeux les plus importants dans l'e-sport). On pensait d'abord se lancer sur «Valorant», mais le feeling est bien passé et on a décidé de saisir cette opportunité», explique Axel Arifi, le manager de la Rams. Les cinq joueurs devraient revenir tous les deux mois au Luxembourg pour disputer les plus grosses compétitions dans les locaux de la Rams.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)