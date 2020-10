4Elements, un géant de l'e-​​sport au Luxembourg

Gaming by Post

Notre sélection de jeux vidéos vraiment pensés pour les enfants

Pas facile de trouver des jeux vidéo véritablement adaptés aux plus jeunes, des jeux mignons, dotés d’une commande simplifiée et qui séduiront à la fois les enfants et leurs parents. On en a choisi trois de qualité dans le catalogue Blacknut. Une sélection utile pour les vacances pluvieuses !

Astérix & Obélix XXL 3: Le Menhir de Cristal

Les amateurs de l’oeuvre de Goscinny et Uderzo comprendront tout de suite. On n’est pas là dans un jeu totalement non violent puisqu’il s’agit tout de même de dégommer des Romains, mais avec humour. La série Astérix & Obélix XXL est une valeur sûre pour s'amuser. Mais vous serez également confrontés à des énigmes à résoudre, qui nécessitent parfois avec le petit coup de pouce d’un adulte. Un vrai jeu familial avec des commandes simples adaptées aux plus jeunes. Mention spéciale aux doublages (en français) particulièrement réussis. Les dialogues sont non seulement très bien joués, mais aussi très bien écrits, et très fidèles à «l’esprit Astérix», avec de nombreux jeux de mots joliment revisités.

Notre conseil: Jouez à plusieurs et plongez ensuite dans Astérix & Obélix XXL 2 (également dans le catalogue Blacknut).

Yono Et Les Eléphants Célestes

Un des jeux les plus mignons au monde! Yono et les Eléphants Célestes se déroule dans un monde adorable où il faut résoudre des énigmes amusantes et stimulantes. C’est la trompe de Yono qui sera votre outil principal. Elle vous permettra de puiser de l’eau, de souffler de l’air et bien d’autres choses encore afin de résoudre les énigmes et de percer des secrets. Le jeu se joue comme un Zelda à la sauce «Link's Awakening» vu de haut, dans des environnements variés tels que des forêts luxuriantes, des grottes profondes ou des villages idylliques. On y trouve des trésors et des boss pour découvrir l’influence des anciens éléphants sur l’histoire du monde. Une merveille!

My Little Pony

Un vrai jeu de construction et d’interactions «girly». Oui, les filles aussi aiment les jeux vidéo! Elles y retrouveront tous leurs poneys préférés et les voix officielles de la série sont bien là! Le but du jeu My little pony: refonder la ville de Ponyville. Pas si facile car pour construire de charmantes demeures, il faut gagner des pièces lors de missions. Vous pouvez également participer à des mini-jeux rapides : balle, cueillette de pommes et ailes magiques. Un jeu pour les plus patientes car, pour construire une jolie ville bariolée, il faut du temps. Mais le résultat est sensationnel.