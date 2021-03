La Rams brille déjà sur «Call of Duty»

Gaming by Post

Un Cash Prize inégalable

POST Esports Masters est la plus grande compétition e-sport du Grand-Duché, mais elle a également le plus gros Cash Prize: 20 000 € à se répartir sur les trois jeux qui sont «Clash Royale», «FIFA» et «League of Legends». À travers cette récompense, POST Luxembourg veut favoriser et dynamiser le développement des joueurs et des équipes e-sport au Luxembourg et dans la Grande Région. En plus des prix, les POST Esports Masters permettent également à tous les participants de gagner en visibilité. Pour vous inscrire et tenter votre chance, rendez-vous sur postesportsmasters.lu ! Vous avez jusqu'au 14 mars pour vous inscrire sur «Clash Royale» et «FIFA», et jusqu'au 4 avril pour «League of Legends».

Les champions déjà qualifiés!

Les POST Esports Masters sont de retour, et les finalistes de la première édition sont d'ores et déjà qualifiés pour la saison 2. Ainsi, sur «Clash Royale» vous retrouverez le champion en titre, «Tortel», mais également ses plus fervents adversaires qui sont «Krypto», «Berry» et «Orange». Sur «FIFA», «xFabinho» aura l'occasion de défendre son titre, et les challengers «Fuoriclasse», «Shadoow» et «LxbFIFA» seront aussi de la partie. Cette règle ne sera pas appliquée sur «League of Legends». En effet, les champions de la saison 1, «B.O.T.R.L.», ainsi que les finalistes, «Outplay», devront à nouveau se battre pour une place dans le championnat. Douze places qualificatives sont encore à prendre sur «FIFA» et «Clash Royale» et huit sont en jeu sur «League of Legends». Inscriptions sur postesportsmasters.lu

Le jeu de la semaine

«The Force Unleashed™II» Cette semaine, venez à la rencontre de Starkiller, le plus puissant des «Jedi». Armé de sabres laser, il maîtrise comme personne le contrôle mental ou «Ruse du Jedi». Luke et Anakin n'ont qu'à bien se tenir ! Développée et éditée par Lucas Arts, l'action se déroule entre les épisodes III et IV. Vous allez incarner le dernier espoir de l'Alliance naissante alors que Dark Vador s'est juré de détruire tout ce qui vous est cher. Ce jeu captivant offre un graphisme éblouissant.

