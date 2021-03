Gianluca et Daniel défendront le Luxembourg

Leurs manettes sont prêtes et les voilà désormais équipés du maillot national officiel. Gianluca Di Marco et Daniel Araujo vont tenter de hisser haut et fort les couleurs du Luxembourg lors des qualifications de l'e-EURO2021.

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a annoncé, ce lundi après-midi, qui représentera le pays dans ce tournoi virtuel organisé le 29 mars et le 26 avril 2021.

Pour se distinguer dans le groupe G, où on retrouvera également deux représentants de la Roumanie, de la Slovaquie, du Liechtenstein, de la Hongrie et de Gibraltar, Gianluca, 33 ans, et Daniel, 23 ans, devront donner le meilleur d'eux-mêmes sur le jeu de football Pro Evolution Soccer (PES).

I eEURO2021 I D'FLF presentéiert seng 2 eNationalspiller wou ???????? an der Qualifikatioun fir d'UEFA eEURO2021... Publiée par FLF - site officiel sur Lundi 15 mars 2021

(fl/L'essentiel)