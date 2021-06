Coup double pour «Fuoriclasse» et «Blackpearl»

Gaming by Post

Les POST Esports Masters dépassent les frontières

Plus de 400 participants se sont affrontés lors des qualifications pour la deuxième édition des POST Esports Masters et ce dans trois disciplines FIFA21, Clash Royale et League of Legends. Les joueurs étaient non seulement originaires du Luxembourg, mais également des pays limitrophes. Ainsi, sur Clash Royale, les trois finalistes du tournoi Invitational étaient allemands. Pour FIFA, trois pays étaient représentés avec Shadoow (Belgique), Fuoriclasse (France) et LouisLux (Luxembourg). Enfin, sur League of Legends, les deux plus grosses équipes luxembourgeoises, Outplay et Team Slick, se sont affrontées en finale du tournoi ce week-end des 5 et 6 juin.

Une compétition plébiscitée en live!

Cette année, une des principales nouveautés des POST Esports Masters était la présence régulière de la compétition sur la plateforme Twitch. En comptant les deux livestreams des finales les 5 et 6 juin, ce ne sont pas moins de treize lives qui ont eu lieu cette saison, sur les trois jeux confondus. Ces retransmissions en direct, animées par différents présentateurs et commentateurs en fonction de chaque jeu, ont permis à de nombreux passionnés de suivre gratuitement les meilleurs affrontements de la saison. Plus de 6 000 vues sur la chaîne Twitch des POST Esports Masters ont été enregistrées lors de la saison régulière.

Vive les champions!

Autre nouveauté cette saison sur les POST Esports Masters: les jeux FIFA21 et Clash Royale débouchaient deux récompenses distinctes. Celle de champion de la saison régulière et celle de vainqueur de la coupe Invitational. La coupe Invitational ayant rendu son verdict ce week-end, n’oublions pas de rappeler que les joueurs Fuoriclasse (FIFA21) et BlackPearl (Clash Royale) ont remporté la saison régulière en terminant premiers de leurs classements respectifs. Sur FIFA21, Fuoriclasse a dû batailler jusqu’au dernier match contre Shadoow pour remporter le titre, qui s’est joué à rien. Sur Clash Royale, cela fût un peu plus tranquille pour BlackPearl qui finit devant les deux joueurs de Royal Family, Tortel et ShyGuy.