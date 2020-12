La Rams à l'assaut du jeu «Call of Duty»

Après être devenue une des références européennes sur «Fortnite», la Rams s'attaque à «Call of Duty». Et pour se faire une place dans le gratin d'un des jeux de tir les plus populaires au monde, l'équipe luxembourgeoise n'y est pas allée de main morte en s'offrant quatre joueurs professionnels espagnols («Lucky», «MettalZ», «JurNii» et EnvdiaN). «Normalement on a signé les meilleurs d'Europe», se réjouit Axel Arifi, le manager général de la Rams.

Car les quatre compères ne viennent pas de n'importe où et ont déjà évolué en Call of Duty League, le championnat le plus prestigieux sur le jeu. «Ils ont tout de suite adhéré à notre projet. Notre objectif est qu'ils puissent prochainement rejouer à ce niveau de compétition», détaille Axel Arifi.

Des ambitions très élevées

Mais avant de parvenir au saint Graal, l'équipe du Grand-Duché devra d'abord se frayer un chemin au niveau européen. Au début de l'année prochaine, la Rams devra assurer sa qualification pour la Call of Duty Challengers Elite, une compétition regroupant les huit meilleures équipes européennes. Le but sera ensuite de s'y imposer pour avoir une chance d'être intégrée à la ligue majeure du jeu.

Des objectifs élevés pour une structure ambitieuse qui prévoit toujours d'ouvrir une académie en mars prochain. La Rams pourrait également se lancer prochainement sur le jeu «Valorant».

(L'essentiel/Nicolas Grellier)