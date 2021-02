«On veut devenir les meilleurs du Luxembourg»

Gaming by Post

POST Esports Masters 2021

Les inscriptions sont ouvertes! La plus grande compétition Esports du Luxembourg se poursuit en 2021, et il est d’ores et déjà possible de s’inscrire aux phases de qualification de cette nouvelle saison. En effet, vous avez jusqu’au 14 mars 2021 pour ajouter votre nom à la liste des participants dans les catégories «FIFA» et «Clash Royale», et jusqu’au 4 avril 2021 pour «League of Legends». Pour rappel, l’accès aux POST Esports Masters est ouvert aux résidents luxembourgeois et de la Grande Région. Au total, ce sont plus de 500 participants qui sont attendus sur la ligne de départ. Au terme de cette nouvelle édition, les meilleurs joueurs des trois disciplines se partageront les 20 000 euros de Cash Prize mis en jeu.

Un niveau de jeu toujours plus élevé

La concurrence sera rude lors des POST Esports Masters 2021. Côté «League of Legends», le retour de B.O.T.R.L sera attendu après sa confrontation face à l’équipe favorite Outplay lors de la dernière saison. Sur «FIFA», «xFabinho» tentera de défendre son titre notamment face aux top players d’Helios Gaming, Team Kaio et Team Slick. Enfin, on attend le retour de «Tortel», champion en titre de «Clash Royale», mais aussi «Krypto», son rival et actuel n°1 du pays, sans oublier les autres joueurs redoutables de Royale Family. Cette nouvelle saison aura aussi son lot de surprises: des graines de champions se cachent peut-être parmi des challengers encore inconnus?

postesportsmasters.lu

Le jeu de la semaine

Alors que la 12e saison de «Top Chef» vient de reprendre, on vous embarque en cuisine. «Overcooked» est un «must have» en matière de jeux vidéo participatifs. À jouer en famille ou entre amis, ce «party game» permet aux joueurs de se retrouver virtuellement dans une même cuisine avec un but commun: préparer un plat imposé le plus vite possible. Évidemment, les plats vont être de plus en plus compliqués à préparer.

Et si ce n’était pas assez difficile, les espaces de cuisine se situent dans des environnements ingérables: sur la banquise, dans un bateau qui tangue ou encore en plein tremblement de terre… De vrais moments de rire garantis dès 7 ans!

«Overcooked» est inclus dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l’offre mobile 5G POWER de POST.