Tom Vallenthini fait chauffer la piste depuis sa chambre

Gaming by Post

«Clash Royale» fait son retour

Sur «Clash Royale», les compétiteurs des POST Esports Masters ont repris le championnat ces 8 et 9 mai, après avoir profité de deux petites semaines de pause pour recharger leurs batteries. Les derniers week-ends de la saison régulière s'annoncent intenses, avec le haut du classement très serré.

Trois grands favoris émergent déjà dans le classement provisoire: le joueur allemand «Blackpearl», qui est revenu encore plus fort après sa 5e place à la saison 1, ainsi que «Krypto» et «Tortel», les deux finalistes de la première édition. Cependant, ils ne sont pas encore à l'abri. Le podium est aussi convoité par d'autres joueurs redoutables tels que «ShyGuy» et «Wayes», ou encore «Berry» et «Coolio», qui font tous preuve d'une impressionnante maîtrise du jeu.

«Deliver us the moon»

Autant vous le dire d'entrée, ce jeu vidéo narratif est un coup de cœur! La Terre étant à bout de ressources, vous allez incarner un astronaute seul dans une fusée en direction de la Lune. Là se trouve une nouvelle source d'énergie baptisée Helium-3. Mais le transfert de cette énergie a subitement pris fin.

À vous d'enquêter sur place pour découvrir pourquoi. Ne vous attendez pas à un jeu pépère, le scénario est haletant et parvient à faire monter la tension, avec notamment des missions extravéhiculaires durant lesquelles votre oxygène sera limité ou encore une séquence tirée du film «Gravity» qui va vous secouer. «Deliver us the moon» est dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l'offre mobile 5G POWER de POST.

C'est reparti!

Après une trêve bien méritée de près de deux semaines, les joueurs «FIFA» des POST Esports Masters ont entamé samedi la dernière ligne droite de la compétition. La course au titre va sans doute se jouer entre les favoris «Fuoriclasse» et «Shadoow».

En effet, les deux joueurs ont créé un écart dans le classement déjà avant la pause de mi-saison. La bataille pour la première place se jouera sans doute à peu de choses. Toutefois, on ne peut pas totalement exclure les autres joueurs à fort potentiel, tels que le free agent «LouisLux» qui pourrait rapidement réduire l'écart. Pour tous les détails, rendez-vous sur postesportsmasters.lu