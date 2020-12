Orange va donner un coup de pouce aux gamers

Orange Luxembourg devient le partenaire officiel de la fédération luxembourgeoise de Esports, la Luxembourg Esports Federation (LESF), fondée en juin dernier. Un partenariat scellé lundi et annoncé mercredi. «Une suite logique», confie Barbara Fangille, porte-parole d'Orange, rappelant que l'opérateur est d'ores et déjà engagé «en faveur du développement du gaming et de l’e-sport dans le pays depuis plusieurs années».

Le partenariat entre Orange Luxembourg et la LESF prendra la forme d'un soutien financier et matériel, notamment pour permettre aux gamers du Grand-Duché de disposer de «structures adaptées» et d'accéder «à des compétitions internationales». C'est d'ailleurs tout l'objectif de Joe Hoffmann, président de la LESF, qui avait déjà confié à L'essentiel en novembre vouloir faire de l'e-sport «un vrai sport au Luxembourg». Ce partenariat, il le voit comme l'opportunité de «bénéficier d'une plus grande notoriété et de concrétiser nos idées».

Le Luxembourg compterait aujourd'hui, selon la fédération, entre 3 000 et 5 000 joueurs amateurs, sur de nombreux jeux, de FIFA à League of Legends, en passant par Call of Duty. Mais parmi eux, «un potentiel maximal de 25 joueurs de niveau professionnel». Une nouvelle étape est enclenchée avec Orange, l'e-sport s'étant déjà structuré grâce à l'organisation d'une première édition de la POST eSports League, ces derniers mois.

(nc/L'essentiel)