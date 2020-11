«Faire de l'e-​​sport un sport à 100% au Luxembourg»

Gaming by Post

Notre sélection pour les fans de sports en tout genre

Le sport et les jeux vidéo, toute une histoire… dès les premières consoles les courses de voitures et les matchs de foot ont eu la cote auprès des gamers. Pourtant il y a deux écoles:

• Les amateurs de jeux réalistes dit de simulation

• Les amateurs de jeux de sports type Arcade, parfois absolument pas réalistes À vous de faire votre choix.

Réviser ses cours de physiques, apprendre l’histoire des USA ou se former à l’organisation et à la gestion, c’est possible en s’amusant. La preuve: voici trois jeux vidéo vraiment malins pour les ados et leurs parents.

Ils sont inclus dans le catalogue «Blacknut», disponible en option avec l’offre mobile 5G POWER de POST.

Tennis World Tour

Souvenez-vous «Pong» le premier jeu vidéo de l’histoire est un jeu de Tennis! Depuis les graphismes ont bien évolué et si vous voulez vous frotter aux coups droits de Federer ou aux revers de Nadal on vous conseille «Tennis World Tour». Ce jeu est une simulation, et qui dit simulation dit grande exigence de gameplay. On vous prévient tout de suite, il faut s’entrainer et s’entrainer encore pour ne pas subir des 6-0 à répétition, la prise en main prend du temps. En Mode Carrière, vous gérez votre saison, votre staff, votre équipement et même vos sponsors. Un jeu complet pour les amoureux de la petite balle jaune.

WRC 7

Autre jeu de simulation sportive qui fait référence en matière de jeu de course, «WRC 7» pousse le réalisme à son maximum sur les routes d’asphalte, de terre ou de neige des 13 circuits officiels du championnat.

Vous démarrez votre carrière tout en bas de l’échelle, au volant d’une Ford Fiesta, pour atteindre l’épreuve-reine à bord de voitures surpuissantes.

Il faudra donc prendre le temps d'appréhender le freinage et le contre-braquage pour gagner un maximum de temps sur ses concurrents. Pour les débutants, des aides multiples sont disponibles mais elles auront un impact sur vos résultats!

Smoots Summer Games

Voilà un vrai jeu d’arcade, tout simple et tout mignon qui devrait séduire toute la famille. « Smoots Sum-mer Games » est un jeu de sport multijoueur en 3D qui rappelle furieusement les jeux de la WII de Nintendo. Une prise en main facile à partir de 6 ans, vous allez pouvoir vivre les épreuves olympiques en famille depuis votre canapé. Natation, saut à la perche, course de haies… La rigolade est au rendez-vous.

Vous incarnez des personnages « tout mignons » que vous allez devoir créer à votre image, bien sûr, mais pas que, vous pouvez être un zombie, un super-héros, un cow-boy ou encore un sumo.