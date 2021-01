«"Clash Royale" et les échecs ont des points communs»

Détruire plus de tours que son adversaire en utilisant des cartes virtuelles, c'est la recette qui a fait de «Clash Royale» un des jeux les plus populaires sur mobile. Et quand on en parle au Grand-Duché, il est difficile de ne pas évoquer Miguel Gomes Monteiro, dit «Krypto». Le Luxembourgo-Portugais de 19 ans avait pris en septembre la 2e place de la Post eSports League et a remporté la LGX en décembre.

«J'ai été au mieux top 300 monde sur le jeu», situe celui qui porte les couleurs de l'équipe Outplay. «Pour y parvenir, j'ai dû jouer environ 60 heures par semaine, mais je ne le recommande pas. En général, je joue entre 20 et 30 heures et environ 40 avant les compétitions», détaille Miguel, qui vient d'empocher un bac administration et commerce. Car détruire des tours sur «Clash Royale» demande bien plus que de rester des heures sur son téléphone. «La connaissance du jeu est importante, il faut être patient, bien mémoriser les cartes et ne pas être trop gourmand», synthétise «Krypto», qui fait un parallèle avec un jeu bien plus ancien. «Ça ressemble un peu aux échecs, juge le joueur de Senningen. C'est d'ailleurs une discipline dans laquelle je me débrouille, plus jeune j'ai même fait quelques tournois».

Selon lui, entre 100 et 200 joueurs seraient aujourd'hui considérés comme professionnels sur «Clash Royale» et les meilleurs gagneraient jusqu'à 6 000 euros par mois. «Krypto» n'en est pas là, mais il envisage de lancer dans le mois sa chaîne de streaming.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)