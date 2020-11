Ce jeu qui pourrait (aussi) faire basculer l'élection

Gaming by Post

Notre sélection de jeux vidéos malins pour les ados

L’adolescence ! Ce n’est pas l’âge facile avec des créatures surconnectées souvent le nez collé à leur écran. On a donc sélectionné pour vous des jeux qui devraient vous réconcilier avec vos ados et avec les jeux vidéos. Des jeux à la fois ludiques et intelligents, eh oui, ça existe !

Content : Réviser ses cours de physiques, apprendre l’histoire des USA ou se former à l’organisation et à la gestion, c’est possible en s’amusant. La preuve : Voici 3 jeux vidéo vraiment malins pour les ados et leurs parents.

Bridge Constructor

Les hommes « construisent trop de murs et pas assez de ponts », disait Isaac Newton. En ces temps de distanciation sociale, Bridge Constructor est le jeu idéal pour rapprocher les familles et, avouons-le, pour passer un bon moment intelligemment. Car si ce jeu de construction, gros coup de cœur du youtubeur Squeezie, a l’air facile d’accès, les niveaux se compliquent rapidement. Une belle occasion aussi de réviser quelques principes de base de physique, certains professeurs l’utilisant d’ailleurs au lycée. La version médiévale est encore plus difficile. Cette fois vos ponts devront sembler solides mais pouvoir s’effondrer sous le poids de vos ennemis. Notre conseil : installer le jeu sur la télé et construire des ponts en famille pour des moments qui vont s’avérer très drôles.

Bounty Train

Apprendre l’Histoire en s’amusant, c’est possible. La preuve : Bounty Train, vous transporte au 19ème siècle à la découverte du paysage industriel américain. Il s’agit d’un jeu de stratégie et de simulation mêlé à un véritable cours d’Histoire des États-Unis. Vous devrez ainsi aider les (vrais) pionniers de l’économie américaine à développer leur business, et le vôtre par la même occasion. Il vous faudra aussi mettre les mains dans le cambouis de votre locomotive et, bien sûr, affronter les indiens et les contrebandiers. Bounty Train va faire le bonheur des adeptes de jeu de gestion/simulation.

Stealth Bastard Deluxe

Le jeu qui fait l’unanimité chez les ados. Un très bon puzzle game orienté infiltration qui mettra leurs réflexes et leurs neurones à rude épreuve. Vous incarnez un clone créé pour effectuer quelques simples tests dans une multinationale sans scrupules. Le but du jeu est simple : fuir en hackant quelques moniteurs, en évitant lasers, robot tueur et autre scie circulaire sous les railleries d'un narrateur pourtant censé vous conseiller. Un gameplay simple et terriblement efficace qui exigera une bonne dose d’ingéniosité à votre ado.

