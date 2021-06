L'équipe Outplay a dompté «League of Legends»

Outplay remporte les Post Esports Masters sur #LeagueOfLegends en s’imposant (3-0) en finale face à Team Slick @lessentiel pic.twitter.com/B9Xy0RrSRT — Nicolas Grellier (@nicolasgrellier) June 5, 2021

Outplay tient sa couronne. Battue la saison dernière en finale des POST Esports Masters, l’équipe luxembourgeoise n’a pas laissé passer sa chance samedi à l’occasion de la grande finale sur «League of Legends», un jeu de stratégie mettant aux prises des personnages fantastiques. Au Kirchberg, dans une salle du Kinepolis totalement aménagée pour accueillir ce grand rendez-vous de l’e-sport luxembourgeois, Outplay a étouffé Team Slick en ne lui cédant pas la moindre manche (3-0).

«L’an dernier, on était arrivé beaucoup trop confiants et ça s’était retourné contre nous, se remémore «J3T», un des deux rescapés de la finale perdue de l’an passé contre Brotherhood of the red lions (BOTRL). Cette année, j’étais plus méfiant et finalement on a été assez expéditifs pour remporter cette finale».

Les bourreaux deviennent les sauveurs

Pour vaincre le signe indien, Outplay ne s’en est pas remis uniquement à la prudence. À l’intersaison, l’équipe qui évolue en bleu marine et jaune a débauché deux de ses bourreaux chez BOTRL: «Rakusi» et «Raitch». Avec également l’apport de «Rayzorac», élu MVP de cette finale 2021, l’équipe a su élever son niveau au fil de la saison jusqu’à ce cavalier seul en finale.

Un peu plus tôt dans la journée, le champion en titre, BOTRL, n’a pas réussi à accrocher le podium dans la petite finale. L’équipe luxembourgeoise, qui avait créée la surprise la saison passée en dominant Outplay en finale, a été maîtrisée par la formation RLY ON (2-1) . Ce dimanche, place aux finales sur les jeux «FIFA» et «Clash Royale».

(L'essentiel/Nicolas Grellier)