Ce Luxembourgeois se verrait bien «pro» sur FIFA

Gaming by Post

Une saison marquante!

Pour conclure la première saison de la plus belle des manières, les Finales de la POST eSports League ont eu lieu au Kinépolis Kirchberg, où la plus grande salle de cinéma du complexe a été aménagée sur mesure pour accueillir l’évènement. La totalité des finales ont été diffusées en live sur Twitch et sur PostTV!

Nous vous proposons de revenir sur les chiffres marquants de cette saison 1:

• 5 mois de compétition

• 500 joueurs

• 15 000 spectateurs uniques

• 40h de livestream

• 20 000 euros de cashprize

«Le succès de cette première saison de la POST eSports League confirme le potentiel de l’eSport au Luxembourg et dans la Grande Région». Cliff Konsbruck, Directeur de POST Telecom. Merci à tous d’avoir suivi la POST eSports League, à l’année prochaine!

Plus d’informations sur postesportsleague.lu.

Coup de cœur pour Halloween

«The Suicide of Rachel Foster »... Les nuits rallongent et l’ambiance est aux monstres et à la terreur… Venez vous faire peur en incarnant une femme qui, à la suite d’un héritage, se retrouve seule, dans un immense hôtel enneigé, au milieu de nulle part. Si vous avez vu «Shining» de Kubrick vous risquez de vous retrouver en terrain connu. Le jeu est un walking simulator très prenant dans lequel on se retrouve à déambuler dans des couloirs interminables, à ouvrir des portes à n'en plus finir et à découvrir de nombreux passages secrets parfois bien trop sombres. Un jeu d’ambiance des plus réussi.

Notre conseil: jouez-le au casque pour être plongé en immersion auditive et attendez-vous à sursauter souvent. «The Suicide of Rachel Foster» est accessible dans le catalogue Blacknut