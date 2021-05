Une finale fratricide a sacré le Brésil au Six Invitational

Gaming by Post

De belles surprises!

Comme pour les jeux FIFA et Clash Royale, les POST Esports Masters donnent aux équipes League of Legends une plateforme pour s’affronter et montrer de quoi elles sont capables. Certaines d’entre elles se sont démarquées lors de la saison 1 telles que Outplay ou encore les champions en titre B.O.T.R.L. Cette année, nous retrouvons plusieurs nouvelles équipes à leurs côtés, dont les surprises de la saison Rely On et Mad Turtles. Ces nouveaux compétiteurs ne sont pas juste venus pour figurer. En effet, ces deux équipes ont réussi à se frayer un chemin au sein de leurs groupes respectifs, pour atteindre le Bracket of the Great, le parcours qui permet d'atteindre les grandes finales.

Les champions reculent dans le classement!

La saison deux des POST Esports Masters sur le jeu League of Legends a déjà fait des victimes. En effet, suite aux phases de poules le 15 et 16 mai, les huit équipes qualifiées ont été séparées en deux groupes: d’un côté le Bracket of the Great rassemblant les quatre meilleures équipes et de l’autre côté le Bracket of Challengers. Le grand choc de ce week-end est sans aucun doute le classement du champion en titre Brotherhood of the Red Lion - B.O.T.R.L: l’équipe luxembourgeoise ne parvient pas à atteindre le haut de tableau, et par conséquent la qualification au Bracket of the Great. Cependant, bien qu’ils n’aient plus la possibilité d’atteindre la finale, une bonne performance dans le Bracket of Challengers peut encore les mener à la médaille de bronze et ainsi sur le podium.

Les jeux de la semaine

Fans de Nadal, Federer ou Tsitsipas, et également amateurs de simulations réalistes? Tennis World Tour 2 va vous combler. Ce jeu abouti, vous permet de prendre des risques en misant sur de puissants coups à plat (d’autant plus lourds en maintenant la pression sur la touche) – dévastateurs si toutefois vous trouvez le bon timing – ou d’opter pour la précision et les effets (en touchant brièvement le bouton choisi). Tout cela en maitrisant la fatigue de son joueur, plus ou moins endurant sur le court. Le gameplay très technique vous promet des parties endiablées, seul face à de l’intelligence artificielle, ou bien à deux joueurs en local.

Pour les amateurs de gameplay plus intuitif, vous aurez plutôt le coup de cœur pour AO Tennis 2. Dans ce jeu tout est basé sur le timing. Une autre approche plus aisée pour débuter. Davantage scénarisé, Il vous faudra veiller à la réputation de votre joueur, car son comportement aura un impact sur sa carrière (sur les sponsors par exemple). Ainsi, si être fair-play est une condition sine qua non de votre bonne réputation, vos réponses lors des différentes interviews auront aussi leur importance !

Bref, deux jeux de tennis de qualité qui devraient trouver leur public à quelques jours du coup d'envoi de Roland Garros 2021.