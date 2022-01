Un youtubeur controversé banni de «Roblox»

Un youtubeur controversé ne pourra plus sévir sur «Roblox». Le tribunal d’Oakland, en Californie, a ordonné son bannissement de la plateforme de jeux multijoueur qui fait le bonheur des préados. La justice a reconnu Benjamin «Ruben Sim» Simon coupable d’avoir dirigé une «cybermob» visant à harceler les jeunes joueurs via des insultes racistes et homophobes, ainsi que des contenus à caractère sexuel. Selon le tribunal, cet homme de 24 ans représentait une menace terroriste pour l’éditeur du jeu ainsi que pour sa communauté, rapporte le site Polygon.

Il a écopé d’une amende de 150 000 dollars de dommages et intérêts, contre les 1,65 million de dollars réclamés par la société Roblox Corporation lors du dépôt de plainte en novembre dernier. Déjà banni du jeu pour son comportement toxique, le youtubeur avait continué à y sévir en utilisant des faux comptes et en masquant son adresse IP. Il lui était notamment reproché d’avoir essayé de télécharger une photo de lui quasi nu et des images d’Adolf Hitler.

Le jeune homme s’est aussi rendu coupable d’avoir perturbé la conférence annuelle des développeurs de «Roblox», en octobre dernier. Celle-ci avait dû être temporairement fermée par précaution et reportée à la suite d’un tweet du youtubeur, qui avait réussi à mobiliser ses fans en ligne. Il indiquait que la police recherchait un terroriste, fictif, ayant publié une vidéo intitulée: «Quelqu’un fait sauter Roblox maintenant!».

(L'essentiel/man)