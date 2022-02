Sony passe aux commandes vocales sur la PS5

Se servir de la PlayStation 5 sans utiliser de manette DualSense: c’est désormais possible avec la deuxième version bêta du logiciel système de la console next-gen de Sony. La firme nippone y a intégré des commandes vocales activables avec la phrase «Hey PlayStation!». Elle permet de chercher et de lancer des jeux et des applications, ainsi que de contrôler la lecture de médias, détaille Sony sur le blog de PlayStation.

Pour le moment, ce nouveau service, paramétrable avec la fonctionnalité «Voice Command» (Commande vocale, en anglais) dans les réglages, n’est par contre disponible qu’en anglais et pour les comptes inscrits au programme Bêta enregistrés aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Elle n’est donc pas encore accessible pour le grand public et les utilisateurs situés dans d’autres pays.

La nouvelle mouture du logiciel système apporte aussi quelques nouveautés du côté de l’interface utilisateur de la console, comme la possibilité de filtrer les jeux par genre ou d’épingler jusqu’à cinq jeux ou applications sur l’écran d’accueil pour y accéder plus rapidement. Outre une nouvelle interface pour les trophées, Sony ajoute aussi de nouvelles options de chat, renommé Party, en version bêta sur la PS5 et la PS4. Elles permettent de définir si une Party est ouverte ou fermée (sur invitation uniquement).

(L'essentiel/man)