Les futures apps devront supporter l'encoche

Apple a prévenu les développeurs par e-mail, jeudi. A partir du mois d'avril, toutes les nouvelles apps soumises à l'App Store devront supporter l'écran Super Retina de l'iPhone X, rapporte le site spécialisé 9to5mac. Cela signifie que les applications devront prendre en charge l'encoche emblématique de l'écran OLED de 5,8 pouces de l'iPhone anniversaire d'Apple.

De plus, afin de s'assurer que les codeurs utilisent les derniers outils à disposition, Apple exige que les nouvelles apps soient développées à partir du kit de développement iOS 11, sans pour autant ajouter le support des nouvelles fonctionnalités. Ces mesures ne concernent pour l'instant pas les mises à jour, mais cela ne saurait tarder.

Une caméra TrueDepth de deuxième génération

Par ailleurs, les futurs iPhone de 2018, dont les écrans devraient s'inspirer de celui de l'iPhone X, pourraient afficher une encoche plus fine et par conséquent une surface d'affichage plus grande. C'est ce que croit savoir le site spécialisé MacRumors qui fait référence à un rapport d'un groupe d'analystes de la banque Barclays.

En effet, les trois nouveaux appareils, deux OLED de 5,8 et 6,5 pouces, ainsi qu'un LCD de 6,1 pouces, embarqueraient une caméra TrueDepth de deuxième génération occupant moins d'espace. Pour rappel, le système est utilisé pour la reconnaissance faciale FaceID ou les émojis animés Animojis.

(L'essentiel/man)