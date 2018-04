Un iPhone moins cher et avec deux cartes SIM?

La valse des rumeurs ne s'arrête jamais concernant les futurs produits d'Apple. Le célèbre analyste de KGI Securities Ming-Chi Kuo, souvent à l'origine d'infos fiables, avait déjà avancé que la firme de Cupertino préparait trois modèles de smartphones pour la fin de l'année reprenant le design de l'iPhone X: un iPhone doté d'un écran OLED de 5,8 pouces, un iPhone OLED de 6,5 pouces et un iPhone LCD de 6,1 pouces.

Le spécialiste croit à présent savoir que ce dernier modèle serait proposé en deux déclinaisons: avec le support pour une ou deux cartes SIM, rapporte le site 9to5Mac. L'iPhone LCD de 6,1 pouces avec une seule carte SIM serait aussi plus abordable. Il serait proposé entre 550 et 650 dollars, contre 699 dollars pour l'actuel iPhone 8 (4,7 pouces) et 799 dollars pour l'iPhone 8 Plus (5,5 pouces). Le prix serait majoré d'une centaine de dollars pour la version à double carte SIM, soit entre 650 et 750 dollars.

Bloomberg avait déjà évoqué le support de deux cartes SIM pour l'iPhone de 2018, mais uniquement sur le plus grand modèle, à savoir l'iPhone OLED de 6,5 pouces. Il devrait désormais être rejoint par le modèle d'entrée de gamme, qui pourrait se vendre entre 100 et 120 millions d'unités entre le troisième trimestre de 2018 et celui de 2019, prédit Ming-Chi Kuo.

(L'essentiel/man)