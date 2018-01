Le HomePod d'Apple en vente à partir du 9 février

Le lancement de l'enceinte connectée HomePod d'Apple, concurrente des appareils Echo d'Amazon et Google Home, ne va plus tarder. L'appareil, qui devait d'abord sortir en décembre dernier, a manqué la saison des fêtes, Apple repoussant sa commercialisation au début 2018, sans plus de précisions. Le géant de Cupertino a finalement officialisé ce mardi sa date de sortie: il s'agira du 9 février.

Comme déjà annoncé l'année passée, les ventes commenceront dans une poignée de pays anglophones, à savoir aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où les pré-commandes seront ouvertes dès le 26 janvier. Apple a ajouté que l'appareil sera ensuite disponible en France et en Allemagne «au printemps», soit pas avant le 20 mars. «Nous ne connaissons pas encore la date de commercialisation du produit au Grand-Duché», a indiqué une porte-parole d'Apple Luxembourg, jointe par L'essentiel.

Créer des scènes adaptées

L'enceinte musicale est équipée de l'assistant vocal Siri et permet de contrôler les appareils connectés du foyer. Elle sera vendue, aux États-Unis, au prix de 349 dollars, soit plus que la concurrence.

Par ailleurs, selon les indices repérés dans l'app Maison, dans la dernière version bêta d'iOS 11.2.5, par le spécialiste Filipe Espósito du site iHelp BR, il sera probablement possible de créer des scènes adaptées à certaines circonstances. Elles permettront de couper le micro de l'appareil et de désactiver Siri, par exemple à l'occasion d'une soirée entre amis.

(L'essentiel/man)