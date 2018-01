Apple promet une gestion plus claire de la batterie

Une fois n'est pas coutume, Apple a donné un aperçu d'une version intermédiaire du prochain système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. La mise à jour 11.3 d'iOS apportera diverses améliorations, dont une fonctionnalité censée faire la transparence sur la gestion de la batterie. Elle vise à éteindre la polémique concernant le ralentissement volontaire des performances des iPhone à la batterie usée.

Les possesseurs des modèles 6 et supérieurs pourront en effet savoir si la fonction de gestion de l'alimentation qui empêche l'extinction inopinée de l'appareil est activée et pourront désactiver ce bridage en se rendant dans les réglages de la batterie. Apple déconseille toutefois de le faire.

Nouveaux animojis

Quatre nouveaux animojis, émojis animés disponibles sur l'iPhone X, vont faire leur apparition: un lion, un ours, un dragon et un crâne vont venir s'ajouter à la liste des douze déjà disponibles. Par ailleurs, tous les messages et SMS de l'app Messages pourront désormais être stockés sur iCloud. Il sera dès lors possible de libérer de l'espace sur l'iPhone et de synchroniser automatiquement les messages sur un nouvel iPhone lors de son initialisation.

Toujours concernant la messagerie, Apple va lancer Business Chat. Ce service concurrent de celui proposé par Facebook dans l'app Messenger va permettre aux utilisateurs d'échanger avec des marques via l'app Messages.

Réalité augmentée optimisée

Quant au système de réalité augmentée ARKit d'Apple, il sera amélioré et passera en version 1.5 pour davantage de possibilités. Déjà capable de détecter les sols, la technologie sera en mesure de reconnaître les éléments verticaux comme les murs ou les portes afin d'y incruster des objets virtuels, rapporte le site Cnet.

La sortie d'iOS 11.3 est prévue au printemps, mais une version bêta a déjà été rendue disponible jeudi à destination des développeurs.

(L'essentiel/man)