Un bug de Siri révèle les messages cachés

Pratique dans certaines situations, bien qu'imparfait par rapport à la concurrence, Siri peut aussi jouer les traîtres. En effet, à cause d'un bug signalé par le site brésilien MacMagazine, l'assistant vocal d'Apple peut être utilisé pour lire les messages reçus sur un iPhone d'une tierce personne, même si ce smartphone est verrouillé. Rien de plus simple, il suffit de demander à l'assistant personnel de lire les notifications pour que Siri révèle leur contenu caché, lorsque l'utilisateur a activé l'option pour rendre invisible la teneur des messages sur l'écran verrouillé.

Le bug n'affecte pas l'app maison Messages, rapporte le site spécialisé qui a vérifié l'existence du problème de confidentialité sur les systèmes iOS 11.2.6 et iOS 11.3 bêta. Des services de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou encore Skype, pour n'en citer que quelques-uns, sont par contre affectés par la faille de protection de la vie privée.

Le site spécialisé indique avoir signalé le problème à Apple afin qu'il soit rapidement résolu. Entre-temps, il est possible de se protéger d'une lecture non désirée de ses messages en désactivant la possibilité d'utiliser Siri lorsque l'appareil est verrouillé. Il suffit de se rendre dans les paramètres «Touch ID et code» des Réglages et décocher l'option Siri dans le menu «Autoriser l'accès en mode verrouillé».

