Vos données personnelles seront plus faciles à gérer

«En plus des annonces faites la semaine dernière par Mark Zuckerberg», le patron de Facebook, «nous prendrons des mesures supplémentaires dans les prochaines semaines pour donner plus de contrôle aux gens sur leurs données personnelles», écrit dans un blog ce réseau, qui compte plus de deux milliards d'utilisateurs. «Notre constat est le suivant: nous devons rendre nos paramètres de confidentialité plus faciles à comprendre, à trouver et à utiliser», poursuit Facebook dans cette note, intitulée dans sa version française: «De nouveaux outils pour contrôler vos données en toute simplicité sur Facebook».

«La plupart de ces mises à jour sont prévues depuis un certain temps et les événements de ces derniers jours ne font que souligner leur importance», affirme Facebook. Le réseau donne plusieurs exemples des modifications à venir, notamment «un menu unique pour trouver et gérer l'ensemble de vos paramètres de confidentialité» et «des outils simples pour trouver, télécharger et supprimer vos données Facebook».

Malgré les excuses formulées le 21 mars, Facebook n'a pas réussi à faire retomber la polémique sur la protection défaillante des données personnelles: selon des lanceurs d'alertes, les données de 50 millions d'utilisateurs collectées par Facebook ont fuité vers l'entreprise britannique Cambridge Analytica. La semaine dernière, le patron de Facebook Mark Zuckerberg a expliqué avoir -en 2014- «modifié entièrement la plate-forme pour limiter de façon très importante la quantité de données auxquelles pouvaient accéder ces applications» tierces.

(L'essentiel/afp)