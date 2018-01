Facebook donne la priorité à la famille et aux amis

Il s'agit de la plus importante refonte stratégique des contenus effectuée ces dernières années par le réseau social, qui entend mettre l'accent sur le bien-être des internautes. La façon dont Facebook classera les publications dans les prochaines semaines, en mettant en avant les photos, vidéos et statuts publiés par des proches, doit permettre de favoriser les interactions et les relations personnelles entre les utilisateurs, explique John Hegeman, responsable des fils d'actualité au sein du groupe.

«C'est un grand changement», souligne-t-il. «Les gens vont en fait passer moins de temps sur Facebook mais cela nous convient parce que cela rendra le temps qu'ils y passent plus précieux et, au bout du compte, cela sera bon pour notre activité».

«Bâti pour rapprocher les gens»

Facebook estime par exemple qu'une photo de famille a plus de valeur pour un utilisateur que le clip d'une star ou la publicité d'une marque de vêtements. «Nous pensons que l'interaction entre les personnes est plus importante que la consommation passive de contenus», insiste M. Hegeman, ajoutant qu'il s'agit d'«une des plus importantes mises à jour» que Facebook ait réalisée.

Le cofondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg, a défini comme priorité de rassembler les personnes utilisant son réseau dans la vraie vie. «Lorsque nous allons déployer cela, vous verrez moins de contenus publics comme des publications d'entreprises, de marques et de médias», a écrit M. Zuckerberg sur sa propre page jeudi. «Facebook a été bâti pour rapprocher les gens», abonde M. Hegeman. «Cette mise à jour doit aider à améliorer cela».

Le responsable a notamment cité plusieurs études ayant montré que les interactions avec des proches favorisent le bien-être, bien plus par exemple que le fait de lire des articles de presse. D'autant que le réseau social, tout comme Twitter, a été critiqué récemment pour avoir laissé fleurir sur son site de fausses informations, à l'instar des contenus publiés par les Russes durant la campagne présidentielle américaine de 2016.

(L'essentiel/afp)