Google et la guerre des assistants personnels

La guerre entre assistants vocaux virtuels fait rage à Las Vegas, alors que s'est ouvert mardi au public la grand-messe annuelle de l'électronique, le CES. Elle voit s'affronter sur ce marché porteur principalement les mastodontes américains Amazon et Google. Leurs majordomes virtuels Assistant et Alexa se retrouvant embarqués dans de plus en plus d'appareils.

Facebook arrête M



Le réseau social jette l'éponge. Il a confirmé à The Verge qu'il fermera son assistant personnel M le 19 janvier. Lancé en 2015, il se présentait comme un chatbot intégré au service de messagerie Messenger. Secondée par des humains, desquels elle tentait d'apprendre, l'intelligence artificielle répondait aux questions et permettait de réserver un restaurant ou de planifier un événement. Seule sa fonctionnalité de suggestions de réponses et d'actions basées sur la conversation sera conservée dans l'app.

Décidé à ne pas perdre la bataille, Google a annoncé un partenariat avec quatre fabricants: Lenovo, JBL, LG et Sony. Il vise à intégrer Google Assistant à des enceintes connectées qui, contrairement aux appareils Home et Home Mini du géant du web, sont équipées d'une dalle tactile. Elle permettra d'afficher des infos, des cartes Google Maps, mais aussi de regarder des vidéos YouTube et de passer des appels vidéo sur Google Duo.

Lancés cet été, ces nouveaux appareils se veulent une réponse à l'Echo Show d'Amazon. Avec JBL et son Link View, le fabricant chinois Lenovo a été l'un des premiers partenaires à dévoiler son nouveau produit baptisé Smart Display. D'autres marques suivront.

Google a par ailleurs confirmé l'arrivée de Google Assistant dans les voitures embarquant Android Auto. Une mise à jour permettra aux utilisateurs de remplacer la recherche vocale traditionnelle Google Now par le nouvel assistant intelligent.

