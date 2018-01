Trouver son sosie au musée grâce à Google

GET THE GOOGLE ARTS AND CULTURE APP IT HAS A PART WHERE YOU CAN TAKE A SELFIE AND IT TELLS YOU WHAT PAINTING YOU LOOK LIKE I LOOK LIKE THIS POP ART HOUSEWIFE APPARENTLY pic.twitter.com/IMcec2u2bZ— Lauren Brandt ???? (@Lauren_Brandt_) 12 janvier 2018

Trouver son sosie artistique parmi les œuvres d'art exposées dans les musées: ce jeu à la mode, notamment depuis qu'un certain Max Galuppo a fait le buzz en tombant nez à nez avec son double en peinture au Philadelphia Museum of Art en 2012, est devenu désormais plus facile grâce aux algorithmes de reconnaissance d'images de Google.

Le géant du web a déployé une mise à jour de son app Google Arts & Culture, qui s'est placée parmi les plus téléchargées de l'App Store, le week-end dernier aux États-Unis. Lancé en 2016, le service, qui permet de découvrir les œuvres artistiques de plus d'une centaine de musées situés dans plus de 70 pays, intègre à présent une fonctionnalité amusante, qui semble pour l'heure réservée au pays de l'Oncle Sam: la possibilité de découvrir quels personnages immortalisés sur des tableaux ressemblent le plus à l'utilisateur.

Beaucoup se sont amusés à capturer des selfies pour lancer la recherche et à partager les résultats sur les réseaux sociaux, par exemple le rocker Pete Wentz, membre du groupe Fall Out Boy.

This google arts and culture app is pretty amazing. Feel real strong about my 40% pic.twitter.com/2iyexRkUG5— pw (@petewentz) 14 janvier 2018

Mais cela n'a pas plu à tout le monde, ainsi de l'actrice Alyssa Milano, par exemple, qui a tout de même retrouvé le sourire, après avoir malgré tout un peu insulté Google sur Twitter:

Elle n'est pas la seule:

I've taken like 20 selfies with the Google arts & culture app and gotten this horrifying guy as my top result EVERY SINGLE TIME, who do I sue pic.twitter.com/PjuvT0IXIU— Caroline Wazer (@CarolineWazer) 13 janvier 2018

(L'essentiel/man)