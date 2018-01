Google va étendre ses infrastructures d'ici 2019

Google a pris cette décision dans le but de renforcer son infrastructure informatique dématérialisée (cloud). «Nous allons ouvrir nos centres aux Pays-Bas et à Montréal durant le premier trimestre, suivis par Los Angeles, la Finlande et Hong Kong, et bien d'autres à venir. En 2019, nous allons installer trois câbles sous-marins, pour relier le Chili à Los Angeles, les États-Unis au Danemark et l'Irlande et Hong Kong à Guam», a détaillé sur le blog de l'entreprise Ben Treynor Sloss, vice-président en charge des infrastructures chez Google.

L'entreprise n'a pas précisé le montant global de ces investissements mais rappelle avoir dépensé 30 milliards d'euros dans ses infrastructures au cours des trois dernières années. Le câble reliant le Chili à la Californie, appelé «Curie» en l'honneur de Marie Curie, sera «le principal tuyau de données depuis ou vers le Chili», a assuré M. Sloss.

Au total, Google aura installé sept nouveaux câbles sous-marins en 2018 et 2019, avec ces trois nouvelles annonces. L'entreprise avait déjà annoncé vouloir relier Singapour à l'Australie via l'Indonésie, Hong Kong à Los Angeles, et installer deux autres câbles depuis le Brésil et l'Uruguay vers la Floride.

(L'essentiel/afp)