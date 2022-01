L’un des pires ennemis de Netflix dépose les armes

Le groupe à l’origine de l’application Popcorn Time a annoncé sa fin. Une note d’adieu publiée sur son site proclame «R.I.P.» en haut de la page avec une illustration d’une boîte de pop-corn avec des croix en lieu et place des yeux. Le site affiche également un graphique de l’intérêt déclinant au fil du temps selon les recherches en ligne pour l’application.

L’application a fait ses débuts en 2014. En l’espace d’un an, elle est devenue l’un des services les plus populaires pour accéder à des contenus vidéo illégaux. En 2015, Netflix l’avait déclaré comme l’un de ses principaux concurrents. Le logiciel offrait un lien vers des ordinateurs du monde entier hébergeant le contenu via le système de partage de fichiers Bit Torrent. Les créateurs de Popcorn Time avaient déserté le service peu après son lancement et les courriels publiés lors du piratage retentissant de Sony fin 2014.

Pas la fin du piratage

Les studios de cinéma maintiennent une très forte pression contre les adresses de piratage. Néanmoins, de nombreuses alternatives à Popcorn Time ont pris sa place.

Le piratage de films et séries semble à la baisse, mais la guerre au contenu exclusif auquel se livrent les principaux acteurs (Netflix, HBO, Amazon, etc.) pourrait redonner un nouvel élan aux adeptes du contenu piraté et leurs fournisseurs de service.

(L'essentiel/laf)