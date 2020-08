La battle royale pour les nullards caracole en tête

Survivez à une série de défis loufoques jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur dans ce jeu en ligne haut en couleur où s’affrontent 60 joueurs avides de victoires! À contre-pied de gros éditeurs comme Epic Games, Ubisoft, Activision ou encore Electronic Arts qui s’écharpent depuis des années pour produire la meilleure battle royale à coups de grosses pétoires, «Fall Guys: UltimateKnockout» reprend le même principe mais sans une once de violence, ou presque.

Ici, on teste sa résistance dans des défis en solo ou en coopération, où seule l’équipe gagnante passe à l’étape suivante, le reste de la plèbe étant éliminé. On se fraie ainsi un chemin à travers de nombreux obstacles, comme des portes à exploser, des hélices géantes à esquiver ou encore de nombreux pièges à escalader, avec une jouabilité réduite au strict minimum: deux, voire trois boutons à presser et le stick gauche pour se mouvoir.

Malgré cette apparente simplicité, une bonne connaissance des 23 niveaux à disposition et du bon timing pour sauter ou plonger peut faire la différence pour se hisser sur la première marche du podium. Lorsque l’on ajoute à cela les déguisements grotesques proposés dans la boutique, on obtient l’un des jeux les plus drôles de ces dernières années.

(L'essentiel/mmi)