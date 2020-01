Twitch laisse filer trois autres grands streamers

La guerre des plateformes de streaming de jeu vidéo a repris après une trêve de fin d'année. La plateforme Twitch, propriété d'Amazon depuis 2014, a vu trois autres grands streamers filer chez la concurrence. Par le biais d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Rachel «Valkyrae» Hofstetter, 28 ans, a annoncé avec enthousiasme à ses fans qu'elle avait signé un contrat d'exclusivité avec le service YouTube Gaming de Google.

C'est aussi le cas de Lannan Eacott, alias LazarBeam, et d'Elliott Watkins, alias Muselk, deux streamers populaires australiens de 25 ans. La streameuse américaine rejoint ainsi son collègue Jack «CouRage» Dunlop. Comme elle, ce streamer de «Fortnite» parmi les plus populaires, qui a annoncé son passage chez YouTube Gaming en 2019, fait partie de l'importante organisation d'e-sport 100 Thieves.

La plus forte progression en 2019

Valkyrae, LazarBeam et Muselk, qui ne semblent pas inquiets de perdre leur communauté respective, comptabilisent déjà près de 21 millions d'abonnés sur YouTube. Leur contrat d'exclusivité avoisinerait le million de dollars par année, rapporte The Verge.

En 2019, YouTube Gaming, 2e derrière ­Twitch, a connu la plus forte progression en matière d'heures de streaming visionnées par rapport à 2018, malgré l'arrivée sur le service Mixer (Microsoft) du célèbre adepte de «Fortnite» Ninja, il y a cinq mois, ainsi que de Shroud et de KingGothalion, deux streamers qui ont aussi quitté Twitch en octobre. Un mois plus tard, Facebook Gaming s'emparait de Disguised­Toast, autre streamer de renom de chez Twitch.

(L'essentiel/man)