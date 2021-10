Google vend son smartphone avec ses services

Google a lancé sa nouvelle gamme de smartphone Pixel 6. Toujours en quête d’un best-seller, la firme de Mountain View mise désormais sur le Pixel Pass, offre groupée avec ses services payants vedettes. Limitée pour l’instant aux États-Unis, elle comprend un téléphone Pixel 6 ou 6 Pro, une garantie pour couvrir «les petits accidents du quotidien», 200 Go de stockage en ligne, Google Play Pass, YouTube Premium et YouTube Music Premium. Et, tous les deux ans, Google fournit à l’abonné un tout nouvel appareil.

Les tarifs commencent à 45 dollars par mois pour le Pixel 6 ordinaire et grimpent à 55 dollars pour le Pixel 6. Cela fait donc un montant annuel allant de 540 dollars et 660 dollars. Les deux modèles sont vendus 599 et 899 dollars l’unité. À la différence de l’offre groupée d’Apple One indépendante de l’iPhone (Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, iCloud), Google se sert de ses services pour stimuler les ventes de ses smartphones Pixel.

(L'essentiel/laf)