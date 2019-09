Boston Dynamics lâche la laisse de son robot-​​chien

Après des années de développement, le robot-chien Spot sort enfin des laboratoires de Boston Dynamics. L'ex-filiale d'Alphabet (Google), passée aux mains de la holding japonaise SoftBank, a annoncé la commercialisation de son impressionnant quadrupède. Dévoilé en 2016 et anciennement connu sous le nom de SpotMini, il est proposé sous forme de leasing à une sélection d'entreprises. Des premiers clients le testent déjà pour surveiller les chantiers de construction, inspecter à distance les installations de gaz, de pétrole et d'électricité et veiller à la sécurité publique, indique l'entreprise.

À l'occasion de ce lancement, Boston Dynamics a mis en ligne une nouvelle vidéo montrant les capacités de Spot et les conditions dans lesquelles il peut évoluer. Son site web explique que le robot, qui est en mesure de se déplacer à une vitesse de 5 km/h, dispose d'une autonomie de 90 minutes et d'une vision à 360 degrés. Étanche (IP54), il est capable de résister à une température comprise entre -20 et 45 degrés et supporte une charge de 14 kg.

Malgré la vocation militaire des produits de Boston Dynamics, Spot n'est pas destiné à être utilisé par l'armée, sauf pour désamorcer des bombes. «Nous ne voulons pas que Spot fasse quoi que ce soit qui nuise aux gens», insiste la firme. Le robot pourrait aussi se donner en spectacle. Le site The Verge rapporte que Boston Dynamics travaille déjà avec le laboratoire d'innovation du Cirque du Soleil pour voir à quoi pourrait ressembler l'utilisation de Spot sur scène.

(L'essentiel/man)