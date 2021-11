Facebook dupé par un faux Elon Musk malintentionné

Non, Elon Musk n’a pas débarqué sur Facebook. Une page officielle au nom du patron de Tesla et de SpaceX pouvait pourtant le faire penser. Affichant le nom et la photo du célèbre entrepreneur, elle a été affublée par Facebook de son badge bleu vérifié. Celui-ci est censé authentifier que le profil ou la page en question appartient à une personnalité publique ou à une marque célèbre. Mais le système de vérification des comptes du réseau social de Mark Zuckerberg n’est visiblement pas encore parfait.

Ce que Facebook a pris pour la page officielle d’Elon Musk était en réalité une fanpage comptant 153 000 abonnés, a rapporté The Verge. Pire, avant qu’elle ne soit plus accessible (on ignore si Facebook l’a supprimée ou si c’est une décision de son administrateur), elle était gérée par un arnaqueur au bitcoin. Pourtant, le processus d’authentification exige de fournir une pièce d’identité officielle, qui peut prendre plusieurs formes (carte d’identité, passeport, permis de conduire, déclaration de revenus ou facture récente de services publics).

L’erreur de Facebook est d’autant plus incompréhensible que la page indiquait dans l’onglet «À propos» qu’il s’agissait d’une fanpage qui relaye des tweets d’Elon Musk, connu pour être un grand adepte de la plateforme concurrente Twitter, et que son administrateur est basé en Égypte, et non pas aux États-Unis, où réside le fantasque milliardaire. D’après l’historique de la page, elle a été créée le 28 juillet 2019. Elle s’appelait à l’époque Kizito Gavin, du nom, inversé, de l’actuel défenseur ougandais du club de football SC Villa. Elle a ensuite changé six fois de nom en 2021, pour finalement adopter celui d’Elon Musk, le 17 octobre, rapporte le site spécialisé.

(L'essentiel/man)