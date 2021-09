Quelles sélections ont été supprimées de FIFA22 ?

Tous les ans à la même époque, la sortie de la simulation de football d'Electronic Arts sucite le même engouement. Mais cette année, plusieurs sites spécialisés ont pointé l'absence d'un certain nombre de sélections connues. L'Uruguay, la Colombie, le Chili, la Turquie et la Suisse passeraient à la trappe dans la dernière version de la franchise.

La fédération suisse s'est même exprimée à ce sujet. «On est surpris et déçu. Nous avons eu l’information comme vous, via leur communiqué» a réagi dans le media suisse Blick, Adrian Arnold, responsable de la communication de l'Association suisse de football (ASF).

À noter également que plus aucune équipe africaine ne sera disponible, avec la dispartion de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Au total, 17 équipes nationales ne seraient plus jouables dans le nouveau FIFA22, dont la sortie est prévue dans une dizaine de jours.

La liste des nations supprimées sur #FIFA22 :



• Afrique du Sud

• Bolivie

• Bulgarie

• Cameroun

• Chili

• Colombie

• Côte d'Ivoire

• Equateur

• Egypte

• Inde

• Paraguay

• Perou

• Slovénie

• Suisse

• Turquie

• Uruguay

• Venezuela — beFIFA #FIFA22 (@_beFIFA) September 10, 2021

