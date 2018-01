Le Play Store de Google enregistre un record

Selon les chiffres du spécialiste App Annie, le Google Play Store a battu des records de téléchargement lors du quatrième trimestre 2017. La boutique d'applications du géant du web, poussé par les pays émergents comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, a dépassé les 19 milliards d'applications téléchargées. «Ce nombre est particulièrement remarquable, car il ne comprend que les nouveaux téléchargements et ne compte pas les réinstallations ou les mises à jour d'applications», souligne App Annie. Les jeux, mais aussi les applications financières font partie des plus prisées par les utilisateurs.

Le Google Play Store fait ainsi 145% mieux que l'App Store, qui enregistre huit milliards de téléchargements sur la même période. La plateforme d'Apple reste néanmoins la plus rentable. Les possesseurs d'iPhone et d'iPad ont permis à la plateforme de la firme à la pomme de réaliser un chiffre d'affaires de 11,5 milliards de dollars, soit 95% mieux que le Play Store qui fait moins de six milliards. 2017 reste une année record avec un total de 175 milliards de téléchargements cumulés.

(L'essentiel/man)