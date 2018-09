Chrome se réinvente pour ses 10 ans

Google est à la fête ces jours. Le géant californien, qui vient de souffler ses 20 bougies, a profité des 10 ans de son navigateur Chrome (la première version bêta date du 2 septembre 2008) pour lui offrir une refonte majeure sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Avec plus d'un milliard d'adeptes sur la planète, Chrome est le navigateur le plus utilisé dans le monde. Il jouit de 67% de parts de marché sur ordinateur et 56% sur mobile, selon StatCounter.

Numérotée 69, la dernière version marque le coup en adoptant la charte graphique Material Design 2 de la firme de Moutain View. Ce design plus épuré est particulièrement visible au niveau des onglets, plus arrondis, des menus, simplifiés, et de la barre d'adresse. Cette dernière, que Google appelle Omnibox, fonctionne aussi comme une barre de recherche désormais capable d'afficher directement des réponses lors de certaines requêtes, comme par exemple la météo, les calculs ou les résultats sportifs.

La fin du plugin Flash

Dans ce cas, plus besoin de charger une nouvelle page web de résultats pour les afficher. Google a par ailleurs annoncé qu'il sera bientôt possible de rechercher des fichiers stockés sur un compte Google Drive depuis l'Omnibox.

Cette nouvelle mouture de Chrome marque aussi la fin du plugin Flash, désormais dépassé, au profit du langage de programmation HTML5, ainsi que l'arrivée d'un gestionnaire de mot de passe amélioré. À noter encore que sur iOS, la barre de navigation est désormais placée sur le bas de l'écran afin d'en faciliter l'accès.

