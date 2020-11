Sony bannit à vie des possesseurs de PS5

La PlayStation Plus Collection, accordée automatiquement à tous les abonnés au service PlayStation Plus sur la nouvelle console PS5, a fait des envieux chez certains possesseurs de la précédente PS4. Ce privilège donne en effet accès à vingt jeux à succès issus du catalogue de l’avant-dernière console de Sony. Parmi eux, des exclusivités comme «God of War», «Bloodborne», «The Last of Us: Remastered», mais aussi des jeux multiplateforme tels que «Resident Evil 7» ou «Batman: Arkham Knight».

Face à l’intérêt pour ce catalogue alléchant, certains joueurs ont cru bon de monnayer une technique pour le débloquer sur la PS4. En effet, la PlayStation Plus Collection est compatible avec l’ancien appareil, à condition de se connecter au préalable sur la PS5. En pratique, des possesseurs de cette machine ont publié des annonces sur des sites en ligne pour vendre l’accès à leur compte pour moins de 10 euros. Les acheteurs n’avaient qu’à utiliser ces identifiants de connexion sur leur PS4 pour récupérer l’intégralité des jeux.

Mais cela n’a pas plu à Sony. La firme nippone, qui a vite remarqué la supercherie, s’est montrée intransigeante avec ceux ayant enfreint ses conditions d’utilisation. Car le partage d’identifiants entre inconnus peut représenter un risque. Les possesseurs de la nouvelle PS5 qui ont gagné de l’argent sur le dos de Sony ont ainsi été bannis à vie du service payant PlayStation Plus. Quant aux acheteurs, ils ont écopé d’une suspension de deux mois.

(L'essentiel/man)