«LoL» a trouvé la parade contre le coronavirus

Bonne nouvelle pour tous les fans d'e-sport confinés ce week-end! Après avoir dû annuler au dernier moment les rencontres du 13 et du 14 mars, le LEC, le championnat européen de «League of Legends» («LoL») reprenait ses droits dès ce vendredi 20 mars.

Les rencontres se dérouleront en ligne et non plus en studio, sur le modèle de ce qui se passe déjà actuellement en Chine avec la LPL. Chaque équipe sera donc cloisonnée en un lieu distinct et sera surveillée par un officiel de l'éditeur Riot Games.

The #LEC Returns this Friday!Tl;dr:Due to the ongoing developments of the coronavirus pandemic we have decided to play the remainder of the 2020 LEC Spring Split 100% remotely online, with matches resuming Friday, March 20th.More info: https://t.co/Ewe5oZExfR pic.twitter.com/fZOcS2Zoid— LEC (@LEC) March 17, 2020

Parmi les affiches du week-end en LEC, à noter le menu copieux de Rogue qui devait affronter les leaders G2 vendredi puis les redoutables Fnatic samedi. À égalité avec Misfits à la 4e place, Rogue aura donc fort à faire pour maintenir son rang au classement.

Les LCS, le championnat nord-américain, vont également reprendre ce week-end. Samedi à minuit (heure de Luxembourg) aura lieu le choc entre Team Liquid et Evil Geniuses, deux équipes qui n'ont pas eu les résultats dignes de leur standing.

An update on the 2020 LCS & Academy Spring Split from Chris Greeley, LCS Commissioner pic.twitter.com/0G7SsoSTOt— LCS (@LCSOfficial) March 17, 2020

L'équipe Immortals, avec les Français Soaz et Eika, aura un programme particulièrement relevé: elle affrontera Flyquest (2e à égalité) samedi puis TSM dimanche à 22h.

Le programme de la fin de la saison a été adapté aux contraintes du coronavirus. En plus du planning remanié, les play-off et les finales auront lieu dans les studios de Berlin (LEC) et de Los Angeles (LCS). Le tout est à suivre en ligne ou sur Twitch.

Competitive integrity is a top priority for the LCS and we'll be implementing similar precautionary measures to LEC to protect competitive integrity while games are played online.— Chris Greeley (@IAmGrza) March 17, 2020

(L'essentiel/mey)