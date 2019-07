Le mobile pourra fournir plus de traductions

Voici une nouveauté de Google qui arrive à point nommé pour les vacances d'été à l'étranger. La fonctionnalité de Google Traduction permettant de traduire instantanément du texte en pointant la caméra du smartphone prend désormais en charge 60 langues supplémentaires, a annoncé le géant du web. Le nombre de langues compatibles est donc désormais de 88, parmi lesquelles le français, l'allemand et l'italien.

Cette fonctionnalité devient en outre beaucoup plus intéressante puisqu'il est à présent possible de traduire dans plus de 100 idiomes. Jusqu'ici, seule la traduction vers l'anglais était possible avec ce service de Google Traduction. L'app est par ailleurs capable de détecter automatiquement la langue. Il suffit simplement de sélectionner celle de destination pour obtenir une traduction, qui se veut plus précise et naturelle grâce à l'intégration d'une technologie de traduction automatique neuronale (NMT).

Google assure avoir réduit le taux d'erreurs entre 55% et 85%, selon les langues. À noter que le service peut fonctionner hors ligne, en téléchargeant les packs de langues souhaitées. La mise à jour n'est actuellement déployée que chez environ 1% des utilisateurs, explique le site spécialisé américain The Verge. Elle sera progressivement étendue à l'ensemble des usagers dans les semaines à venir.

(L'essentiel/man)