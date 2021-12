TikTok se lance dans la livraison de plats «viraux»

TikTok a annoncé en fin de semaine dernière faire son entrée dans la restauration. En mars prochain, le populaire réseau social de partage de courtes vidéos va lancer TikTok Kitchen. Ce service de livraison de nourriture, d’abord disponible aux États-Unis, vise à transformer les recettes qui font fureur sur la plateforme en plats réels commandables et livrables à domicile.

Pour ce faire, la célèbre plateforme chinoise a signé un partenariat avec Virtual Dining Concepts. Cette société a permis à des célébrités de lancer leurs propres chaînes de restauration, comme le youtubeur américain Jimmy Donaldson. Plus connue sous le pseudonyme MrBeast, cette star du web a ouvert 1 500 «restaurants» aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et a vendu plus de 1 million de burgers en trois mois.

Objectif de 1 000 «restaurants»

Au lancement, TikTok Kitchen prévoit d’ouvrir 300 «restaurants» (cuisines qui préparent les plats commandés, mais qui ne servent pas les clients dans leurs établissements), avec l’ambition d’atteindre les 1 000 «restaurants» d’ici à la fin 2022, a fait savoir le cofondateur de Virtual Dining Concepts au site Bloomberg.

Parmi les plats disponibles au menu, figurent ceux faisant partie des tendances virales sur le réseau social, comme les pâtes à la feta cuites au four, les «chips de pâtes» (pâtes au four assaisonnées) ou encore les ribs de maïs. TikTok, qui revendique plus de 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, a indiqué que les revenus de son futur service de livraison seraient reversés aux créateurs des plats proposés au menu et serviront à soutenir les talents culinaires prometteurs sur la plateforme.

(L'essentiel/man)