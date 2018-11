Le cloud gaming ne peut être proposé qu'au Japon

En plein essor, le cloud gaming se prépare à devenir le futur du jeu vidéo. Preuve en sont les ambitions de Microsoft, qui veut entrer dans la course avec son Project xCloud, après Shadow, Nvidia, Google (projet Stream) ou encore EA (Project Atlas).

Chez Nintendo et sa console hybride Switch, deux titres sont d'ores et déjà disponibles via ce mode de jeu, qui permet, depuis un ordinateur, une console ou un mobile, de jouer en streaming à des jeux vidéo tournant sur des serveurs distants. Il s'agit d'«Assassin's Creed Odyssey» d'Ubisoft et «Resident Evil 7» de Capcom. A condition d'habiter au Japon.

En effet, dans une interview accordée au site Kotaku Australia, Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo of America, a expliqué que cette technologie était une exclusivité pour le pays du Soleil Levant, «car l'infrastructure internet y est optimisée pour une vitesse optimale en wi-fi», excluant de ce fait les Etats-Unis et l'Europe. «Aux Etats-Unis, l'infrastructure nécessaire n'existe pas. Des services existent pour d'autres jeux mais la qualité n'est pas à la hauteur des attentes de la société», a-t-il précisé en référence à la possibilité de jouer au dernier «Assassin's Creed» via le navigateur web Chrome de Google.

Le dirigeant a toutefois confirmé que Nintendo suivait avec beaucoup d'attention le développement du cloud gaming, dont le déploiement dépendra des investissements en vue d'améliorer les infrastructures et les réseaux.

(L'essentiel/man)