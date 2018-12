Mobilisation pour sauver le porno de Tumblr

La plateforme Tumblr a pris de court sa communauté en annonçant, le 3 décembre, l'interdiction et la suppression de tout contenu réservé aux adultes pour ce lundi, en raison d'un excès de contenus pédopornographique. «D'ha­bitude, on nous donne un préavis de 30, 60 ou 90 jours. Quatorze jours, c'est de la folie», a confié Jason Scott au site The Fast Company. Avec son groupe Archive Team, il s'est démené pour sauvegarder une partie des 700 000 blogs, surtout à caractère érotique, qui devaient être cachés ce lundi. Les volontaires affirment avoir récupéré avec leur logiciel 40 des 800 To de données, pour 150 000 blogs, avant de s'être vu bloquer l'accès samedi.

Le contenu a été déposé sur Wayback Machine, le site d'archives géré par l'organisation Internet Archive. «Parfois on nous a dit: "Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est trop". Mais c'était très rare», a expliqué Jason Scott.

La démarche a cependant fait débat, certains n'acceptant pas que leur blog soit archivé sans leur consentement explicite. L'équipe d'Archive Team s'est justifiée par l'urgence de la situation et la défiance face aux promesses de Tumblr de rendre invisible, et non de supprimer, le contenu porno. L'algorithme de l'opérateur Verizon n'a guère contribué à instaurer la confiance, signalant la propre annonce d'interdiction de Tumblr comme indésirable.

(L'essentiel/laf)