Instagram va demander votre date de naissance

Instagram a prévu de nouvelles mesures de sécurité pour protéger ses plus jeunes utilisateurs et leur proposer un environnement plus sécurisé. Le réseau social a annoncé sur son blog que les utilisateurs qui n’avaient pas encore transmis leur date de naissance allaient commencer à voir apparaître des notifications lorsqu’ils lançaient l’app. Elles leur rappelleront de fournir cette information. Après un certain nombre de rappels, il ne sera plus possible de repousser la demande en appuyant sur le bouton «Pas maintenant». Si la date de naissance n’est pas insérée, il ne sera alors plus possible d’utiliser l’app.

Pour lutter contre les menteurs qui insèrent une fausse date d’anniversaire, Instagram a développé un système de vérification de l’âge basé sur l’intelligence artificielle. Celle-ci pourra notamment examiner les messages de vœux d’anniversaire reçus par l’utilisateur pour contrôler qu’il n’a pas indiqué un âge supérieur à la réalité. Instagram demandera par ailleurs aussi la date d’anniversaire lorsque ses membres souhaitent visualiser une publication floutée en raison de contenus sensibles ou «graphiques».

Après avoir mis en place, en mars, un système empêchant les personnes de moins de 18 ans de recevoir des messages directs de la part d’adultes qu’ils ne suivent pas, Instagram a, en juillet, passé automatiquement en privé les comptes des ados âgés entre 13 (l’âge minimum) et 16 ans.

(L'essentiel/man)