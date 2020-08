Clap de fin pour l’ancienne interface de Facebook

Les membres de Facebook n’auront plus le choix à la rentrée. Le réseau social a annoncé qu’à partir du mois de septembre l’ancienne version de son site Internet ne pourra plus être affichée dans le navigateur. Elle sera remplacée par la nouvelle interface plus moderne et épurée qui avait été présentée il y a un peu plus d’un an lors de la conférence F8 de 2019.

Déployée en mai, la nouvelle interface s’inspire de celle de la version mobile du réseau social et sera l’unique disponible pour tous les utilisateurs. Ceux-ci seront en effet forcés d’abandonner l’ancienne version du site qui peut aujourd’hui encore être conservée.

Avec le nouvel affichage, qui abandonne le bandeau bleu de la barre de menu, les différentes colonnes et sections gagnent en espace. Il permet de profiter des photos et des vidéos en plein écran et d’une navigation plus fluide et rapide. Enfin, la nouvelle version introduit aussi une nouvelle fonctionnalité: le fameux mode sombre.

(L'essentiel/man)