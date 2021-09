Les appels audio et vidéo débarquent sur Gmail

Gmail ressemble de moins en moins à un simple service de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails. Intégrant déjà le service de vidéoconférence Google Meet, qui permet de créer ou de rejoindre des réunions en ligne, le service de Google va aussi permettre de lancer et recevoir des appels audio et vidéo, à l’instar d’un service de téléphonie par internet VoiP (Voice over IP).

Google a prévu en effet une grosse mise à jour de Google Workspace, qui non seulement apporte une nouvelle interface à Gmail, mais le transforme aussi en un véritable hub de communication composé de divers services (e-mail, chat, Spaces, Meet, etc.), à la manière d’Outlook de Microsoft, note The Verge.

Cette nouvelle fonctionnalité, que Google décrit comme un équivalent des discussions de bureau spontanées, va permettre aux utilisateurs de Gmail d’appeler directement leurs collègues en ces temps où télétravail et travail en présentiel se mêlent.

«Bientôt, je pourrai appeler les membres de mon équipe directement à partir d’un chat individuel. Cela fera sonner leur appareil exécutant l’app mobile Gmail et enverra une notification d’appel sur notre chat sur leur ordinateur portable, afin qu’ils puissent facilement répondre depuis n’importe quel appareil», explique dans un billet de blog Sanaz Ahari, responsable Product Management chez Google.

«Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une conversation spontanée dans un couloir, mais c’est peut-être ce qu’il y a de mieux dans un environnement hybride», concède-t-elle.

(L'essentiel/man)