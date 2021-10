Le phénomène «FarmVille» de retour en novembre

Douze ans après ses débuts, «FarmVille», l’un des jeux ayant rencontré un énorme succès sur Facebook, va bientôt faire son retour dans une troisième version. La célèbre simulation de ferme sera lancée le 4 novembre sur les plateformes iOS et Android, ainsi que sur ordinateur PC et Mac. Le jeu qui à l’époque avait dépassé le cap des 80 millions d’utilisateurs actifs par mois et atteint des pics de plus de 13 millions de joueurs actifs par jour avait tiré sa révérence sur navigateur web à la fin 2020, conséquence de l’abandon de la technologie Flash sur laquelle il reposait. Il avait néanmoins continué d’exister au travers des versions mobiles «FarmVille 2 Tropic Escape» et «FarmVille 2: Country Escape».

«Aujourd’hui, nous sommes ravis d’ouvrir les pré-enregistrements pour FarmVille 3», a déclaré Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga, en dévoilant une vidéo de gameplay. «Le jeu a été conçu de manière unique pour captiver l’imagination des nombreux joueurs qui ont apprécié FarmVille au cours de la dernière décennie, ainsi que l’enthousiasme d’une nouvelle génération de joueurs», assure le responsable.

Le but consistera toujours à gérer une ferme, en s’occupant des récoltes et de l’élevage d’animaux. À ce propos, le jeu proposera plus de 150 races d’animaux, allant des poulets et des vaches à de nouveaux animaux de compagnie exotiques, tels que des tigres ou des alpagas, précise son éditeur.

