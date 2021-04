L'hélicoptère de la Nasa est enfin au sol sur Mars

Le mini-hélicoptère de la Nasa Ingenuity, qui était arrivé en février sur Mars attaché sous le rover Perseverance, vient de s'en détacher et est donc maintenant sur la surface de la planète rouge, a annoncé la Nasa. «L'hélicoptère de Mars est au sol!», a tweeté samedi soir le laboratoire de l'agence spatiale américaine qui gère le programme.

Cet hélicoptère ultra-léger, qui ressemble à un gros drone, était arrivé replié et attaché sous le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars le 18 février, et y est resté jusqu'à ce que le rover atteigne l'endroit où doit avoir lieu le vol. «Son voyage de 293 millions de miles (471 millions de km) a pris fin avec ce petit saut de 4 pouces (10 cm) depuis le ventre du rover jusqu'à la surface de Mars. Prochain test: survivre à la nuit», a encore tweeté le laboratoire.

Une photo accompagnant le tweet montrait Perseverance s'éloignant de l'hélicoptère. Il doit absolument lui dégager la vue en moins de 25 heures, car l'hélicoptère aura besoin du soleil pour alimenter ses panneaux solaires en énergie, et ainsi être capable de survivre en se réchauffant pendant les glaciales nuits martiennes. Ingenuity s'est jusqu'à présent nourri de l'énergie du rover, mais il va devoir maintenant se débrouiller seul.

«Il y a un petit radiateur qui permet de maintenir une température d'environ 7°C à l'intérieur de l'hélicoptère, alors que les températures la nuit sur Mars peuvent descendre jusqu'à -90°», expliquait vendredi Bob Balaram, ingénieur en chef du projet Mars Helicopter. «Cela permet de protéger les équipements clés de l'appareil», a-t-il ajouté.

Pendant les deux prochains jours, l'équipe au sol vérifiera que les panneaux solaires fonctionnent comme prévu, avant de commencer à tester les moteurs et capteurs avant le premier vol, qui ne devrait pas avoir lieu avant le 11 avril.

When will the #MarsHelicopter drop? Soon! First we need to charge it to 100%. Once it's no longer connected to @NASAPersevere, the craft must survive surface temperatures down to -130ºF (-90ºC) on its own.



Check out the chief engineer’s blog for more: https://t.co/UDgQPkMSRl