Google Messages réconcilié avec les émojis de l'iPhone

Les discussions via apps de messagerie interposées entre utilisateurs de smartphones Android et iOS (iPhone) seront désormais plus simples. Google a commencé à déployer une mise à jour pour son app de messagerie Google Messages afin d’optimiser les échanges. En effet, comme l’avait anticipé le site 9to5Google, elle vise à corriger un problème d'affichage des réactions créées à partir de l'app Messages du système d'exploitation d'Apple. Jusqu'ici, lorsqu'un possesseur d'iPhone ajoutait une réaction à un message sous forme d'émoji (cœur, pouce vers le haut, pouce vers le bas, Ha Ha, !! ou ?), le système ajoutait une ligne de texte pour indiquer que le destinataire a, par exemple, ajouté un «J'aime» à un message reçu.

Désormais, les réactions, que WhatsApp souhaitent aussi intégrer à son app, seront interprétées et affichées de la même manière que dans l'app Messages sous iOS. Avec parfois quelques adaptations de forme. Ainsi, le cœur se transforme en émoji avec les yeux en forme de cœur sous Android, tandis que la réaction «Ha ha» en émoji qui pleure de rire. Par ailleurs, lorsqu'on clique sur une réaction, l'application Google Messages indique qu'elle provient d'un utilisateur iOS et qu'elle a été «traduite depuis un iPhone».

(L'essentiel/man)