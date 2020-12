Pour enrichir Street View, il suffit d’un smartphone

Et si les voitures des utilisateurs de Google Maps se transformaient en véhicules Street View? Encore plus simple: s’il suffisait d’un smartphone pour enrichir la base de données du célèbre service de balades virtuelles? C’est désormais possible, a fait savoir Google, dont les propres trekkers (randonneurs équipés d’un sac à dos Street View) et véhicules ont capturé jusqu’ici plus de 170 milliards d’images et parcouru plus de 16 millions de kilomètres autour du globe, fait-il savoir sur son blog officiel.

En fin de semaine dernière, le géant du numérique a annoncé une mise à jour de Google Maps sur Android qui permet de mettre les utilisateurs à contribution, au profit des autres et de… Google. Cette nouvelle version permet aux détenteurs d’un smartphone compatible avec la technologie de réalité augmentée ARCore de Google de capturer des images et de les mettre en ligne sur la plateforme. Google se charge ensuite de créer une série de photos connectées positionnées à l’endroit où elles ont été prises. La firme précise que les visages et les plaques d’immatriculation seront automatiquement floutés et que les images enfreignant son règlement seront supprimées.

Ce service déployé en version bêta n’est pour le moment disponible que dans quelques régions: Toronto (Canada), New York et Austin (États-Unis), au Nigeria, en Indonésie et au Costa Rica.

(L'essentiel/man)